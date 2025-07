VÍDEO: Mulher expulsa agressor de comércio em SC com chutes e socos Um dos agressores já havia intimado os mesmos comerciantes em São Bento do Sul; na oportunidade foi expulso com socos ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 00h35 ) twitter

Câmeras de segurança flagraram uma mulher se defendendo, imobilizando e expulsando dois homens que arremessaram pedras em seu comércio, em São Bento do Sul, no Planalto Norte catarinense, na tarde da última segunda-feira (1). Segundo relato da vítima, os agressores – pai e filho – chegaram ao local em um veículo e danificaram uma máquina do seu empreendimento com uma pedra. Depois, um deles entrou em luta corporal com ela.

Para saber mais sobre essa impressionante defesa e os detalhes do ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

