VÍDEO: Mulher incendeia carro errado ao tentar se vingar do marido após agressão Veículo incendiado havia sido emprestado por outro homem ao companheiro da mulher; caso é investigado pela Polícia Civil ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após sofrer violência doméstica, uma mulher ateou fogo em um carro para se vingar do companheiro. O veículo incendiado, porém, pertencia a outra pessoa, que apareceu no local minutos após o incidente. O caso ocorreu em Pontal do Paraná, no litoral paranaense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este incidente impressionante.

Leia Mais em ND Mais:

Chapecó promove vacinação contra dengue para crianças e adolescentes neste fim de semana

1º Encontro de Chihuahuas do Sul do país será na Praia Brava de Itajaí

VÍDEO: Bombeiros salvam recém-nascido de 14 dias engasgado em SC