VÍDEO: Mulher se afoga após carro cair em vala em Jaraguá do Sul Ela apresentou um quadro de afogamento de grau 1, onde a pessoa aspira uma quantidade de líquido; além dela havia mais duas pessoas... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 05h57 (Atualizado em 08/07/2025 - 05h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher se afogou após o carro que estava cair em uma vala em Jaraguá do Sul, neste domingo (6). O ocorrido foi por volta da 17h45, na Rua José Martins, no bairro Três Rios do Norte, em Jaraguá do Sul, Norte de Santa Catarina. Além dela, havia mais duas pessoas no carro.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Julho Sem Plástico: praia mais contaminada do país fica em local turístico de Florianópolis

Copa SC 2025 será regionalizada em grupos e terá clássico Avaí x Figueirense

Luxo sobre a água: Marina Itajaí Boat Show bate recorde em público com 22 mil visitantes