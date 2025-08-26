VÍDEO: Mulher tem pele da perna arrancada após colisão no Litoral Norte de SC
Acidente entre uma moto e um caminhão aconteceu na BR-470, em Navegantes.
Uma mulher ficou ferida em um acidente na BR-470, em Navegantes. A batida entre uma moto e um caminhão aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), na frente do Komprão Atacadista. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado para atender a ocorrência por volta das 8h. Equipes das unidades de suporte básico e avançado Samu realizaram o atendimento da condutora da moto.
