VÍDEO: Mulher tem pele da perna arrancada após colisão no Litoral Norte de SC

Acidente entre uma moto e um caminhão aconteceu na BR-470, em Navegantes.

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Uma mulher ficou ferida em um acidente na BR-470, em Navegantes. A batida entre uma moto e um caminhão aconteceu na manhã desta segunda-feira (25), na frente do Komprão Atacadista. O Corpo de Bombeiros Militar foi chamado para atender a ocorrência por volta das 8h. Equipes das unidades de suporte básico e avançado Samu realizaram o atendimento da condutora da moto.

