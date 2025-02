VÍDEO: Mulher tenta escapar de agressão e arrasta ex-namorado em capô de carro por 2 km O homem insistiu para voltar com a ex-namorada, tentou agredi-la e pulou no capô do carro dela no Rio Grande do Sul ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 22h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 22h07 ) twitter

Um rapaz de 26 anos foi flagrado no capô de um carro em movimento em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na tarde de segunda-feira (20). Ele teria tentado agredir a ex-namorada, que entrou no veículo para se proteger.

Para saber mais sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

