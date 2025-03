VÍDEO: Mulheres da Alesc são recepcionadas pela Camerata de Florianópolis O tapete vermelho no hall da Assembleia Legislativa palco para homenagear as mulheres da Alesc ND Mais|Do R7 11/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 11/03/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Julio Garcia, e demais deputados recepcionaram, na tarde desta terça-feira, 11, no hall da Alesc, todas as funcionárias da Assembleia pela passagem do Dia das Mulheres. As homenagens contaram com a presença da Camerata de Florianópolis, que, além dos discursos, deu o tom ao festivo encontro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Valor do dólar fecha em queda nesta terça (11), após temores sobre risco de recessão nos EUA

Mãe que explorava sexualmente filhas de 13 e 14 anos é condenada em SC; idoso era cliente

Votou em outro: vereador é expulso por infidelidade partidária em SC