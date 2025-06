VÍDEO: Multidão saqueia lojas da Apple e Adidas durante protestos em Los Angeles Homens encapuzados aproveitaram o caos provocado pelos protestos contra a política migratória de Trump para promover saque em loja... ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 21h15 (Atualizado em 11/06/2025 - 21h15 ) twitter

A tensão aumenta na cidade de Los Angeles, na Califórnia, diante dos protestos contra as operações anti-imigração do governo Trump. Lojas da Apple e da Adidas foram invadidas e saqueadas na noite de segunda-feira (9). Vídeos do saque em loja da Apple mostram pessoas encapuzadas quebrando vidros e roubando mercadorias. Ao menos 14 saqueadores foram presos e outros 96 manifestantes por não se dispersarem, segundo a polícia.

Para mais detalhes sobre essa situação caótica, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

