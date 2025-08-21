VÍDEO: Navio de guerra que ataca por céu, mar e fundo do oceano faz primeiros testes em SC
Fragata Tamandaré, navio de guerra mais moderno do Brasil, motivou visita do presidente Lula a Itajaí em 2024
A Marinha do Brasil anunciou o primeiro contato da Fragata “Tamandaré” (F200) com o mar. A primeira série de testes do navio de guerra mais moderno do Brasil iniciou no último dia 12 e teve fim nesta terça-feira (19). O navio partiu do Estaleiro Brasil Sul, da empresa TKMS, em Itajaí, com cerca de 130 militares e civis a bordo. Durante a navegação pela costa catarinense, foram testadas a integração dos sistemas de propulsão, geração de energia e automação.
Fragata Tamandaré
