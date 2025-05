VÍDEO: Navio lotado de BMWs chega ao Porto de Itajaí Quase 700 carros de luxo desembarcaram no Litoral Norte catarinense; navio lotado de BMWs é um Ro-Ro ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 21h56 (Atualizado em 21/05/2025 - 21h56 ) twitter

Na noite da última terça-feira (20), o Porto de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, recebeu uma carga de carros de luxo. Foram um total de 695 veículos da montadora BMW. Conforme informações da Superintendência do Porto de Itajaí (SPI), esta operação visa reforçar o papel estratégico do terminal no transporte de cargas diversificadas e de alto valor agregado.

