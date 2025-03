VÍDEO: Nova torre de hospital segue em construção e estrutura dobrará atendimentos em SC Nova torre contará com 12 pavimentos em uma área construída de 15,4 mil metros quadrados em Mafra ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta sexta-feira (14), o governador Jorginho Mello visitou a obra de construção da nova torre do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, e brincou: “ó o tamanho do bichão”. A estrutura de 12 andares dobrará o atendimento da unidade no Norte catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante ampliação!

Leia Mais em ND Mais:

Declaração do Imposto de Renda começa nesta segunda (17); veja o passo a passo

Quase 200 mil eleitores podem ter título cancelado em SC, alerta TRE; veja como regularizar

Semana no Litoral Norte de SC promete manhãs frescas e sol brilhando