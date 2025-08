VÍDEO: O que diz a polícia sobre atropelamento que matou criança de 8 anos em SC A menina foi lançada a cerca de 25 metros do ponto de impacto e morreu no hospital de Caçador, no Oeste ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h37 ) twitter

Uma criança de 8 anos morreu após ser atropelada no final da tarde de quinta-feira (31) no centro de Santa Cecília, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A criança, que atravessava a rua acompanhada da avó, foi atingida por um carro em alta velocidade e chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

