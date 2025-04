VÍDEO: O que é a ‘nuvem rolo’ que apareceu no Sul e acendeu alerta sobre o tempo Meteorologistas revelam aviso trazido pela nuvem rolo, fenômeno meteorológico que chamou a atenção de moradores no extremo sul ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h06 ) twitter

Uma “nuvem rolo” foi flagrada na manhã de segunda-feira (31), na praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. O fenômeno, que pode ter centenas de quilômetros de extensão, prenuncia mudanças no tempo.

