VÍDEO: O que é o jato de areia e água na obra de desassoreamento no Canal da Barra da Lagoa Intervenção no Canal da Barra da Lagoa é aguardada há décadas por moradores e pescadores da região e começou em 27 de junho ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 02h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um jato de areia com água no meio da obra de desassoreamento no Canal da Barra da Lagoa, em Florianópolis, chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local, que filmaram a cena (assista abaixo) e enviaram ao ND Mais. A prefeitura explicou o motivo do jato e detalhou que a previsão é de que os reparos acabem em 31 de julho.

Para saber mais sobre essa intervenção aguardada por décadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Um dos líderes de esquema de fraudes milionárias contra idosos é advogado em Chapecó

Homem é preso por tentativa de feminicídio após esfaquear mulher na frente dos filhos em SC

Atacante deixa o Avaí sem sequer entrar em campo e acerta com time da Série C