VÍDEO: O último dos 161 gols de Gabigol com a camisa do Flamengo Atacante Gabigol se despediu do Flamengo com direito a homenagens, estádio lotado e gol no Maracana ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 23h28 (Atualizado em 08/12/2024 - 23h28 )

A passagem de Gabigol pelo Flamengo foi selada com Maracanã lotado, mosaico em homenagem ao craque e gol do camisa 99 diante do torcedor que comemorou as conquistas do atacante. Foram 161 gols e 13 títulos no total.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre a despedida do ídolo!

