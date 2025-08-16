VÍDEO: Obras da Ponte Joinville avançam com concretagem da rampa que liga rua à estrutura
Foram utilizados 16 caminhões, que levaram até a Ponte Joinville 143 m³ de concreto, segundo a Prefeitura de Joinville
A rampa de transição que liga a rua São Borja, no bairro Boa Vista, à Ponte Joinville, começou a ganhar forma com a etapa de concretagem iniciada nesta sexta-feira (15). Segundo a Prefeitura, foram utilizados 16 caminhões que levaram 143 m³ de concreto à obra. O mesmo procedimento será realizado na rampa da rua São Leopoldo, também no Boa Vista, e na que conecta a ponte à Avenida Alwino Hansen, no bairro Adhemar Garcia. As datas dessas concretagens serão definidas posteriormente.
