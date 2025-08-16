Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

VÍDEO: Obras da Ponte Joinville avançam com concretagem da rampa que liga rua à estrutura

Foram utilizados 16 caminhões, que levaram até a Ponte Joinville 143 m³ de concreto, segundo a Prefeitura de Joinville

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A rampa de transição que liga a rua São Borja, no bairro Boa Vista, à Ponte Joinville, começou a ganhar forma com a etapa de concretagem iniciada nesta sexta-feira (15). Segundo a Prefeitura, foram utilizados 16 caminhões que levaram 143 m³ de concreto à obra. O mesmo procedimento será realizado na rampa da rua São Leopoldo, também no Boa Vista, e na que conecta a ponte à Avenida Alwino Hansen, no bairro Adhemar Garcia. As datas dessas concretagens serão definidas posteriormente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a Ponte Joinville!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.