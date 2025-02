VÍDEO: Obras de rua do Porto em Itajaí continuam com demolição de imóvel abandonado Rua do Porto deve trazer melhoria na mobilidade no Centro de Itajaí, além de expansão no terminal portuário da cidade ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 22h26 ) twitter

Um imóvel desapropriado foi demolido na rua Tijucas, no Centro de Itajaí, nesta terça-feira (18). A razão é a continuidade das obras da rua que promete marcar o desenvolvimento e a expansão do Porto de Itajaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a Rua do Porto em Itajaí!

