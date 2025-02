VÍDEO: Ônibus de turismo é flagrado despejando esgoto no Centro de Florianópolis Empresa responsável pelo descarte irregular foi notificada; segundo motorista do ônibus, saída do banheiro estava aberta sem conhecimento...

