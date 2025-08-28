Logo R7.com
VÍDEO: Ônibus fica destruído e 6 pessoas acabam no hospital após batida na BR-470, em SC

Acidente ocorre no km 13 da BR-470, em Ilhota e mobiliza resgate de diversos municípios da região

ND Mais|Do R7

Na manhã desta quarta-feira (27), uma batida entre um ônibus e uma carreta no km 13 da BR-470, em Ilhota, deixou seis passageiros feridos. Uma das vítimas foi encaminhada ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, enquanto as cinco demais foram levadas à UPA Cordeiros, na mesma cidade.

