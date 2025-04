VÍDEO: Operação combate tráfico de drogas em Itajaí e 4 homens são presos Suspeitos de integrar organização criminosa de tráfico de drogas podem ter penas que chegam a 15 anos de reclusão ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 06h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 06h00 ) twitter

Quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas foram presos em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (28). Conforme informações da PCSC, o objetivo da Operação “Mamba Negra” foi desarticular a organização que estaria traficando entorpecentes no bairro Imaruí. A força-tarefa contou ainda com a Polícia Militar, Guarda Municipal, Serviço Aeropolicial (SAER) e do Núcleo de Operação com Cães (NOC).

