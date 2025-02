VÍDEO: Operação contra quadrilha de alta periculosidade deixa jovem morto em Florianópolis A operação policial apreendeu o equivalente a R$ 50 mil em drogas, dinheiro, rádios transmissores, aparelhos celulares e camisetas... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 19h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 19h46 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha no Morro do Horácio, em Florianópolis, na manhã desta sexta-feira (24). Um dos investigados morreu em confronto com a guarnição.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

