VÍDEO: Operação desmonta empresas de turismo ilegal na Ilha do Campeche Caiaques, pedalinhos e pranchas de stand up paddle foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (13); empresas não possuíam autorização... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 07h58 ) twitter

Fiscais da Guarda Municipal de Florianópolis apreenderam nesta quarta-feira (13) equipamentos que eram usados para turismo ilegal na Ilha do Campeche. Segundo a guarda, as empresas responsáveis pelos itens não apresentaram nenhum alvará para exploração comercial no local.

Para saber mais sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

