VÍDEO: Operação desmonta empresas de turismo ilegal na Ilha do Campeche

Caiaques, pedalinhos e pranchas de stand up paddle foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (13); empresas não possuíam autorização...

ND Mais|Do R7

Fiscais da Guarda Municipal de Florianópolis apreenderam nesta quarta-feira (13) equipamentos que eram usados para turismo ilegal na Ilha do Campeche. Segundo a guarda, as empresas responsáveis pelos itens não apresentaram nenhum alvará para exploração comercial no local.

