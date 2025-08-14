VÍDEO: Operação desmonta empresas de turismo ilegal na Ilha do Campeche
Caiaques, pedalinhos e pranchas de stand up paddle foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (13); empresas não possuíam autorização...
Fiscais da Guarda Municipal de Florianópolis apreenderam nesta quarta-feira (13) equipamentos que eram usados para turismo ilegal na Ilha do Campeche. Segundo a guarda, as empresas responsáveis pelos itens não apresentaram nenhum alvará para exploração comercial no local.
