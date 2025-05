VÍDEO: Operação impede ataque à bomba durante show de Lady Gaga orquestrado por adolescente Os suspeitos atuavam em plataformas digitais, onde radicalizavam adolescentes, promoviam crimes de ódio, incentivavam automutilação... ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 23h20 (Atualizado em 04/05/2025 - 23h20 ) twitter

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em ação conjunta com órgãos de segurança de outros estados e o Ministério da Justiça, prendeu jovens e adolescentes que planejavam um ataque à bomba durante show da Lady Gaga, realizado no último sábado (3), em Copacabana, que atraiu mais de 2 milhões de pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber todos os detalhes dessa operação que evitou uma tragédia.

