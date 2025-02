VÍDEO: Pai se emociona ao dar último abraço em filho antes de amputar o braço

VÍDEO: Pai se emociona ao dar último abraço em filho antes de amputar o braço Imagens feitas pela esposa viralizaram ao registrar o marido, diagnosticado com câncer, aproveitando o último abraço com o filho bebê... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 24/02/2025 - 22h05 ) twitter

O vídeo de um pai dando o último abraço no filho bebê antes de passar pela amputação do braço direito viralizou nas redes sociais na última semana. Shaun Lemberg, de 32 anos, precisou realizar a cirurgia após ser diagnosticado com câncer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa emocionante história.

