VÍDEO: Pais que se negam a vacinar bebê em SC mostram PM na porta para levar criança ‘à força’ PM buscou cumprir busca para vacinar bebê após decisão judicial a pedido do MPSC; criança de Cunhã Porã, no Oeste do estado, está sem...

ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 18h46

