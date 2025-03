VÍDEO: Papa Francisco faz primeira aparição pública após quase 40 dias internado Pontífice estava internado desde o dia 14 de fevereiro devido a uma pneumonia grave; Papa Francisco seguirá de repouso mesmo com a... ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 14h45 ) twitter

Após 38 dias de internação no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco recebeu alta neste domingo (22) e seguiu para a Casa de Santa Marta. O pontífice estava internado desde 14 de fevereiro, devido a uma pneumonia bilateral que o deixou em estado crítico em alguns momentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a recuperação do Papa Francisco!

