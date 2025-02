VÍDEO: Papa Francisco interrompe discurso em missa devido a dificuldades respiratórias Papa Francisco foi diagnosticado com bronquite nos últimos dias ND Mais|Do R7 09/02/2025 - 22h45 (Atualizado em 09/02/2025 - 22h45 ) twitter

Aos 88 anos, o Papa Francisco se queixou neste domingo, 9, de dificuldades respiratórias e pediu que um assistente lesse seu discurso durante a Santa Missa do Jubileu das Forças Armadas, polícia e agentes de segurança. O Papa tem passado por alguns problemas de saúde nos últimos meses, incluindo longos períodos de bronquite, o que faz com que o pontífice tenha dificuldades com falas mais longas.

