VÍDEO: Passageiro com faca causa pânico e ônibus quase despenca em Florianópolis

Um ônibus quase caiu em uma ribanceira na avenida Governador Ivo Silveira, em Florianópolis, neste sábado (05) após uma confusão no interior do veículo, onde um passageiro teria ameaçado o motorista com uma faca. Conforme a Guarda Municipal de Florianópolis, o passageiro estaria de pé dentro do ônibus e teria ameaçado o motorista após este o pedir para sentar, já que ainda haviam assentos disponíveis.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

