VÍDEO: Passageiro registra colisão de avião da Gol com carro durante decolagem no Rio Incidente ocorreu na noite dessa terça-feira (11) e, segundo a concessionária que administra o terminal, ninguém se feriu |Do R7 12/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um avião da Gol, modelo Boeing 737 MA 8, bateu em um carro de manutenção, no momento em que se preparava para decolar na noite dessa terça-feira (11), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave tinha como destino Fortaleza. Segundo a RIOgaleão, concessionária que administra o terminal, o incidente aconteceu por volta das 22h e ninguém ficou ferido.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Confira os palpites do Grupo ND para a 9ª rodada do Campeonato Catarinense

Socorrido às pressas: cobra ataca homem de 64 anos no quintal de casa, em Cunha Porã

A desfaçatez de quem torna a presença dos cachorros nas praias de Florianópolis um problema