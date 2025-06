VÍDEO: Pedido de casamento com carreta emociona família durante celebração em SC Pedido foi feito em Campo Alegre, no Norte de Santa Catarina, durante a celebração de primeira comunhão da filha do casal

ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 06h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 06h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share