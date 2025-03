VÍDEO: perfil em rede social usa IA para fazer reconstituição do crime de Vitória Após longa espera, internautas usam inteligência artificial e criam simulação do crime; Polícia Civil volta atrás e decide fazer a... ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 00h25 ) twitter

Um perfil no Instagram dedicado à Vitória Regina, adolescente de 17 anos assassinada em Cajamar, em 5 de março, resolveu fazer a reconstituição do crime por inteligência artificial. A página intitulada “@vitoriareginafans” realiza postagens diárias com atualizações e mensagens de justiça sobre o caso Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

