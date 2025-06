VÍDEO: Perseguição cinematográfica à viatura falsa termina com 762 kg de drogas apreendidos Busca terminou com acidente em rodovia do Paraná; suspeito fugiu para área de mata ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 18h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 18h55 ) twitter

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou uma perseguição a uma viatura falsa na quinta (5), em Balsa Nova, interior do Paraná. A busca “cinematográfica” terminou com um acidente na serra de São Luiz do Purunã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impressionante!

