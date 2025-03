VÍDEO: Piloto de automobilismo escapa ileso após capotamento impressionante em SC Capotamento impressionante aconteceu primeira etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo de 2025 no autódromo Cavalo de Aço,... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um capotamento impressionante marcou a primeira bateria da categoria Marcas Estreantes da primeira etapa do Campeonato Catarinense de Automobilismo de 2025. O piloto de Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina, Cristiano Possobon, sofreu um acidente no autódromo Cavalo de Aço, mas saiu ileso.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este incrível incidente!

Leia Mais em ND Mais:

Azul realiza último voo e encerra operações no Aeroporto Regional da Serra Catarinense

Em domingo de sol e calor, 15 mil pessoas participaram do desfile de 174 anos de Joinville

Morre aos 77 anos Zé Biguaçu, ícone do Carnaval de Florianópolis e da Coloninha