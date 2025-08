VÍDEO: Pinguim debilitado é encontrado por morador em Itapoá e mobiliza operação de salvamento O animal foi encontrado magro, pálido e com secreções avermelhadas; espécie é a mais comum no Brasil ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 07h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 07h17 ) twitter

Um pinguim-de-magalhães debilitado foi encontrado por um morador de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina, nas proximidades da Primeira Pedra. O resgate foi realizado por equipes do PMP-BS/Univille (Projeto de Monitoramento de Praias). Os técnicos foram até o local, avaliaram o animal e o encaminharam para a Unidade de Estabilização de Animais Marinhos da Univille, em São Francisco do Sul na quarta-feira (30). Nesta sexta-feira (1º), o PMP-BS informou que ele segue em tratamento.

