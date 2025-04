VÍDEO: PMs queimam cruz em SP e internautas associam gesto à Ku Klux Klan Ato reuniu mais de dez agentes da PM e tem "superprodução" com imagens de drone e trilha sonora; Secretaria de Segurança Pública afirmou... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 22h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais militares do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de São José do Rio Preto, em São Paulo, publicaram um vídeo nas redes sociais da própria Polícia Militar, na terça-feira (15), que logo depois foi excluído do perfil oficial. Nas imagens, os agentes aparecem queimando uma cruz em local aberto, com tochas no chão e rodeados de viaturas da corporação.

Para mais detalhes sobre este ato polêmico e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Criminoso violento é preso em SC após roubar casa fortemente armado

Nova rádio de Florianópolis, Alpha FM estreia nesta quarta-feira com música e notícia

Adolescente é apreendido em SC suspeito de liderar grupo que incentivava crimes entre jovens