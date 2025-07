VÍDEO: Policial de SC morto em acidente recebe homenagem de mais de 50 colegas de farda O policial militar Maurício José da Silva Ramos morreu no domingo (13) após um grave acidente de trânsito em Três Palmeiras, no Rio... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 21h57 ) twitter

A tarde de segunda-feira (14) foi marcada pela despedida do policial militar Maurício José da Silva Ramos, que perdeu a vida em um acidente de moto. O cabo, que atuava há 14 anos em Chapecó, foi sepultado em sua cidade natal, Constantina, no Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa emocionante homenagem.

