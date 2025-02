VÍDEO: Pouso desastroso de avião do vocalista do Mötley Crüe termina com uma morte nos EUA Acidente ocorreu na tarde dessa segunda-feira (10) e pode ter sido causado por trem de pouso defeituoso, dizem autoridades norte-americanas... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 15h07 ) twitter

Uma nova colisão entre aeronaves deixou vítimas nos Estados Unidos, na tarde dessa segunda-feira (10), horário local. O acidente envolveu um avião do vocalista do Mötley Crüe, Vince Neil. O jatinho modelo Bombardier Learjet 35A saiu da pista após pousar no Aeroporto de Scottsdale, no Arizona, e colidiu com outro jato executivo. Segundo a FAA (Autoridade Federal de Aviação), o piloto da aeronave morreu.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

