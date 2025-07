VÍDEO: Praia Grande retoma voos de balões e reforça segurança com novas exigências Quatro decolagens foram realizadas na manhã desta quarta-feira (2). Novos protocolos para voos de balões incluem itens como extintores... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 21h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A cidade de Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, retomou os voos de balões na manhã desta quarta-feira (2). Quatro balões decolaram na primeira hora do dia, marcando o reinício da atividade após o grave acidente que matou oito pessoas no dia 21 de junho, durante um passeio turístico.

Para mais detalhes sobre a retomada dos voos e as novas exigências de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

As entrelinhas do técnico Pintado na coletiva após o empate do Figueirense diante do Confiança

Moto apreendida em Tubarão tinha placa falsa e quase 20 anos de licenciamento atrasado

Festa no Sul de SC reúne Teodoro e Sampaio, desfile de tratores e olimpíadas rurais; veja data