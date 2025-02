Vídeo Prefeita de cidade de SC chega para audiência com o governador de helicóptero A prefeita de Içara, Dalvania Cardoso, usou o heliponto da Casa da Agronômica, onde chegou para uma audiência com o governador a bordo... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 05h05 (Atualizado em 11/02/2025 - 05h05 ) twitter

Tem se tornado frequente a presença de um helicóptero Bell, avaliado em R$ 12 milhões, pousando no heliponto do Palácio da Agronômica, residência do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello. O brinquedinho zero quilômetro, desta vez, trouxe a bordo, para audiências com o governador, o empresário Anselmo Freitas, dono do aparelho, a prefeita de Içara, Dalvania Cardoso, e a reitora da Unesc e presidente da Acafe, Luciane Ceretta.

Para mais detalhes sobre essa visita inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

