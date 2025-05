VÍDEO: Primeira neve do ano cai em SC e cidades registram temperaturas negativas Urupema, conhecida como a cidade mais fria do Brasil, amanheceu com a primeira neve de 2025 e a menor temperatura do estado, de -1,... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 21h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma onda de ar polar derrubou as temperaturas na madrugada desta quinta-feira (29) em Santa Catarina. A região serrana registrou temperaturas abaixo de 0°C, com direito à primeira neve do ano e chuva congelada em Urupema. A Defesa Civil de Santa Catarina colocou a Serra e o Meio-Oeste em alerta vermelho para frio intenso entre quinta e sexta-feira (1°). O risco é alto para desconforto térmico, hipotermia e agravamento de doenças cardiorrespiratórias, além de congelamento de pistas e tubulações.

Para mais detalhes sobre este fenômeno impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Melhor do Brasil: Aeroporto de Florianópolis lidera ranking nacional pela 5ª vez consecutiva

Quem era Luiz Dorini, renomado cabeleireiro de SC que morreu aos 43 anos

Estado de São Paulo terá estudo sobre crime digital nas escolas