VÍDEO: Professor do SESI é demitido após agredir aluno em piscina em SC Menino apostou com colegas que entraria na água por R$ 50 ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 09h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 09h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um professor do SESI, de Blumenau, foi demitido após ser flagrado agredindo um aluno em uma piscina, na manhã desta quarta-feira (14). Um vídeo gravado por estudantes mostra o momento em que o orientador de atividades físicas dá empurrões e chutes no menino. Segundo o aluno, o professor do SESI já havia alertado o grupo de que não era permitido entrar na água.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Lotofácil n° 3391 de hoje, 14/05: confira os números

Produção industrial em SC cresce 4,5 mais do que a média nacional e lidera ranking no Brasil

Resultado da Quina 6729, 14/05: confira os números sorteados