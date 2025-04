VÍDEO: Quadrilha do novo cangaço explode agência bancária e atira em sede da polícia em MG Ataque em Guaxupé durou 40 minutos e alvejou sede da PM e base da Guarda Municipal; suspeitos seguem foragidos ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 15h11 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante 40 minutos, explosões e tiros feitos no estilo do novo cangaço causaram pânico em Guaxupé (MG). O ataque ocorreu na madrugada de terça-feira (8), contra uma agência bancária da Caixa Econômica Federal no centro do município, além da sede da Polícia Militar e base da Guarda Civil Municipal, alvejadas pelos criminosos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa ação impressionante e seus desdobramentos.

Leia Mais em ND Mais:

Menino de 8 anos é sequestrado e deixado com saco na cabeça em SC; família suspeita de vingança

Trabalhador venezuelano morre eletrocutado em frigorífico de Chapecó

Feira agropecuária terá exposição de cavalos Crioulos em Gaspar