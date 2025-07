VÍDEO: Quase 800 carros de luxo da BMW desembarcam no Porto de Itajaí Carga de carros de luxo da BMW movimenta arrecadação com ISS e poderá revertida em projetos sociais e culturais para o município ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 00h37 ) twitter

Na manhã do último domingo, 777 carros de luxo da BMW desembarcaram no Porto de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina. Os veículos vieram do navio panamenho Florida Highway, que chegou por volta das 7h30. Conforme a Superintendência do Porto de Itajaí (SPI), esta embarcação é do tipo Roll-on Roll-off, estrutura que permite a descarga dos automóveis por meio de rampas, facilitando a movimentação direta da carga.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa movimentação impressionante!

