VÍDEO: Raio atinge avião estacionado no Aeroporto de Guarulhos em caso raro

Uma aeronave (Airbus A350-1000) da companhia British Airways foi atingida na tarde dessa sexta-feira, 24, por um raio enquanto estava estacionado no pátio de manobras do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um vídeo do momento viralizou nas redes sociais e foi citado até na imprensa britânica, como no site Independent.

Para mais detalhes sobre este incidente impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

