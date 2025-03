VÍDEO: Rompimento de adutora alaga BR-101 e deixa 6 bairros sem água em São José Casan informou que o registro já foi fechado e o conserto do rompimento de adutora deve começar às 8h ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O rompimento de adutora da Casan na marginal da BR-101, sentido sul, em São José, causa transtorno no trânsito na manhã desta sexta-feira (28). A região ficou alagada e o trecho foi interditado.

Para mais detalhes sobre o impacto do rompimento da adutora e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Florianópolis será sede do maior congresso de opinião pública da América Latina

Alerta vermelho: chuvas intensas alagam ruas e causam transtornos no Oeste de SC

A arrojada ideia da prefeitura que promete colocar São José e SC em outro patamar