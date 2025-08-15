Logo R7.com
VÍDEO: Roubo no Sul da Ilha tem perseguição, confronto e dois mortos em Florianópolis

Vídeo mostra o momento em que policiais param as viaturas e uma policial rende o terceiro suspeito do roubo, enquanto trabalhadores...

Dois suspeitos de roubar um Jeep Compass, no Ribeirão da Ilha, foram mortos após uma perseguição terminar em confronto com policiais militares em Florianópolis, na quarta-feira (13). Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), um terceiro suspeito foi preso. Um vídeo (assista abaixo) mostra o momento em que policiais param as viaturas e uma policial rende o terceiro suspeito. As imagens também mostram trabalhadores abaixados para se protegerem da troca de tiros.

