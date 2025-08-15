VÍDEO: Roubo no Sul da Ilha tem perseguição, confronto e dois mortos em Florianópolis Vídeo mostra o momento em que policiais param as viaturas e uma policial rende o terceiro suspeito do roubo, enquanto trabalhadores... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 22h18 ) twitter

Dois suspeitos de roubar um Jeep Compass, no Ribeirão da Ilha, foram mortos após uma perseguição terminar em confronto com policiais militares em Florianópolis, na quarta-feira (13). Segundo a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), um terceiro suspeito foi preso. Um vídeo (assista abaixo) mostra o momento em que policiais param as viaturas e uma policial rende o terceiro suspeito. As imagens também mostram trabalhadores abaixados para se protegerem da troca de tiros.

