VÍDEO: Ruas de Florianópolis ficam debaixo d’agua após chover em 12h o previsto para todo mês Bairros como Campeche, Rio Vermelho e Lagoa da Conceição tiveram alagamentos e enxurradas devido ao grande volume de chuvas em Florianópolis... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As chuvas em Florianópolis deixaram a cidade em estado de atenção na quinta-feira (10). Em pouco mais de 12 horas, a capital catarinense registrou volume esperado para todo o mês de abril, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre os impactos das chuvas e as áreas afetadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Aniversário de Rio do Sul terá show com clássicos italianos da Camerata Florianópolis

Tempo segue instável na Grande Florianópolis após série de alagamentos

Cidade de SC confirma 1ª morte por dengue e intensifica combate com alerta máximo