VÍDEO: SC irá receber Hard Rock Cafe sobre as águas com vista surpreendente Primeiro Hard Rock Cafe com vista 360° do mar é construído em novo píer turístico de Itapema ND Mais|Do R7 24/08/2025 - 20h17 (Atualizado em 24/08/2025 - 20h17 )

O Hard Rock Cafe em construção no novo píer de Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina, se destaca como uma atração singular no cenário global e nacional. A unidade, que é a oitava casa da marca no Brasil, é a única a ser construída ‘dentro da água’ e a possuir uma vista de 360° para o mar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa incrível atração!

