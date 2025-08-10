VÍDEO: SC registra neve pela 3ª vez na temporada de frio em 2025: ‘sentindo na pele’ Avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar garantiu a neve no amanhecer de São Joaquim neste sábado (9) ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Cidades da Serra de Santa Catarina registraram a 3ª neve do ano na manhã deste sábado (9). Vídeos (assista abaixo) mostram o fenômeno encantar quem estava no município de São Joaquim e transformar a paisagem na região.

Para mais detalhes sobre este incrível fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Irmãos de SC se tornam pais ao mesmo tempo e netos nascem com apenas um mês de diferença

Romaria dos Motociclistas pode ganhar formato de festival com show católico em SC

De invenção familiar a ícone cultural: medidor de nariz vira tradição de festa italiana em SC