VÍDEO: SC registra neve pela 3ª vez na temporada de frio em 2025: ‘sentindo na pele’
Avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar garantiu a neve no amanhecer de São Joaquim neste sábado (9)
Cidades da Serra de Santa Catarina registraram a 3ª neve do ano na manhã deste sábado (9). Vídeos (assista abaixo) mostram o fenômeno encantar quem estava no município de São Joaquim e transformar a paisagem na região.
Cidades da Serra de Santa Catarina registraram a 3ª neve do ano na manhã deste sábado (9). Vídeos (assista abaixo) mostram o fenômeno encantar quem estava no município de São Joaquim e transformar a paisagem na região.
Para mais detalhes sobre este incrível fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este incrível fenômeno, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: