VÍDEO: SC registra neve pela 3ª vez na temporada de frio em 2025: ‘sentindo na pele’

Avanço de uma massa de ar frio e seco de origem polar garantiu a neve no amanhecer de São Joaquim neste sábado (9)

ND Mais|Do R7

Cidades da Serra de Santa Catarina registraram a 3ª neve do ano na manhã deste sábado (9). Vídeos (assista abaixo) mostram o fenômeno encantar quem estava no município de São Joaquim e transformar a paisagem na região.

