VÍDEO: Secretário é exonerado após briga com agricultor em SC; 'Caí em uma cilada' A briga circulou na internet e motivou ação imediata da Prefeitura de Águas Frias, no Oeste; o ex-secretário se manifestou sobre o... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 06h57 (Atualizado em 19/07/2025 - 06h57 )

ND Mais

Um vídeo que circulou na internet na quinta-feira (17) mostra o então secretário de Agricultura de Águas Frias, Neuri Fontana, no Oeste de Santa Catarina, envolvido em uma briga com um agricultor do município. Fontana se manifestou e ressaltou que o agricultor que aparece nas imagens é o próprio sobrinho, que já foi vereador no município. A prefeitura divulgou uma nota sobre as agressões.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

