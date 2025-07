VÍDEO: Simulado de desastres acontece em Blumenau neste fim de semana; saiba o que fazer O simulado de desastres prático tem como objetivo salvar vidas por meio da informação e do preparo da população ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 03h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 03h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Simulado de desastres faz parte de ações do Julho Laranja – Foto: Foto: Airton Fernandes/ Arquivo/ND Na manhã de sábado (5), moradores do bairro Nova Esperança, em Blumenau, vão participar de um simulado de preparação para desastres naturais. A ação integra a campanha Julho Laranja, promovida pela Defesa Civil, com o objetivo de conscientizar e preparar a população para situações de risco, como deslizamentos e enchentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de como se preparar para emergências!

Leia Mais em ND Mais:

Com apenas 4 mil habitantes, cidade de SC abre concurso público com salário de até R$ 16 mil

Com salários de até R$ 8 mil, SC tem processos seletivos com vagas abertas

‘Único’: morte de professor causa comoção em Itapema